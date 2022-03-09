Командир чеченского батальона в Украине: Главный враг это путин, кадыров – его раб. Никогда у чеченцев не было вражды с Украиной

Командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский в интервью изданию Кавказ.Реалии сообщил, что чеченцы никогда не будут нападать на Украину и у них нет никакой вражды с нашей страной. На украинскую землю пришли люди кадырова, который сам является рабом президента россии ввх и которых не стоит называть чеченцами.

"[Кадыров] высылает сюда этих пацанов на убой, а сам сидит и назначает какие-то копейки за головы. Он всегда говорил, что он пехотинец Путина, раб Путина, солдат Путина и готов выехать в любую точку мира, чтобы воевать за Путина. Потому пусть не посылает сюда этих пацанов на убой, а сам берет с собой своих близких, лордов [председателя парламента Чечни Магомеда Даудова] и пусть едет. А тут мы решим с ним, что и к чему.

Если нас спросить, эта война нам не нужна ни на одна минуту ни в одной точке мира. Эту войну нам навязали. Чеченская республика Ичкерия, как и другие республики, которые отделились от Советского Союза при развале, мы тоже объявили свою независимость и суверенитет. С того времени у нас с Россией и начались проблемы. В 1991–92 годах начались диверсии, нападения, взрывы. И с того времени я участвую во всем этом. В 1994 году официально Россия, потеряв надежду на этих оппозиционных пророссийских людей в Чечне, которых снабжали и натравливали на наше руководство, сама уже напала 11 декабря 1994 года. Прошло много времени, а война у нас продолжается.

Путин планировал нападение на Киев и на остальную Украину. Поэтому, когда в 2016–17 годах объявили перемирие в Минске, договоренности, все это время они готовились к большому нападению. Хотя мы и военным нашим, и Службе безопасности Украины говорили: это так не закончится, они взяли паузу на подготовку, мы это проходили у себя на территории, в своих войнах, верить им ни секунды нельзя, а надо готовиться.

На этот момент на нашей земле для меня главный враг это Путин, его режим и окружение. Кадыров кто такой? Вы, журналисты, раздули значимость Кадырова, как будто он самостоятельная личность! Кадыров – раб и шестерка Путина. Конечно, нам обидно, когда говорят: чеченцы напали на Украину, чеченцы зашли. Чеченцы не заходили и не нападали. Никогда в истории у чеченцев не было вражды с Украиной. И не будет. Это ублюдки, которые себя называют чеченцами… И нам, чистокровным чеченцам, немного обидно. Чечня, воюя с Россией в двух войнах, потеряла 300 тысяч жителей из одного миллиона! Еще около 300 тысяч человек выехали и живут за пределами Чечни. Это и есть чеченцы, которые могут себя назвать настоящими чеченцами. А эти ублюдки – ставленники Путина.

Если Кадыров может назвать себя чеченцем, почему его на территории Чечни, которая меньше Луганской области, охраняет 100 тысяч российских солдат? Без них он никто. Его обычные простые люди, которые находятся в заложниках на территории Чечни, просто заплевали и убили бы, если бы была возможность и свободная воля. Но перед Кадыровым стоит стотысячная российская армия. Он за ними стоит, спрятался и говорит, что он чеченец и восстанавливает республику.

Когда все это началось здесь, мы пришли сюда не под флаги Зеленского или Порошенко, не чтобы поддержать какого-то президента или партию. Мы пришли сюда помогать украинскому народу, чтобы Украина не попала под влияние России, была самостоятельной. Сегодня здесь решается очень важный переломный момент. Если Украина падет, то падут все республики бывшего СССР. Независимые страны вокруг России потеряют шанс на свободу. Сегодня, если выстоит Украина, это шанс для всех. Понимая все это, мы дальше смотрим и дальше видим. Мы никогда не враждовали и, думаю, не будем в будущем. Надеемся переломить хребет этому кремлевскому режиму. И с этого начнется освобождение нашего Кавказа и всех угнетенных людей от России!", - приводит слова Чеберлоевского Кавказ.Реалии.