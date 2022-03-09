Под Николаевом враг утратил способность к наступлению и вскоре будет уничтожен - Думская
У русских ещё есть возможность бежать. Желательно - куда-то за Урал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Николаев продолжает держать оборону и не подпускать армию орков на свою землю. По информации журналиста издания "Думская" Георгия Ак-Мурзы, путлеровцы уже обескровлены и не готовы к дальнейшему наступлению.
После нескольких попыток занять Николаев противник откатился к северу. Там по нему было нанесено несколько болезненных ударов, и враг буквально "посыпался". В настоящее время Действующая Армия плотно занимается коммуникациями российского соединения.
"Мои собеседники из наших военных говорят, что группировка агрессора полностью утратила способность к наступательным действиям, деморализована и вскоре будет уничтожена", — цитирует "Думская" слова своего военного корреспондента.
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