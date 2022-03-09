УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под Николаевом враг утратил способность к наступлению и вскоре будет уничтожен - Думская
В тренде

Под Николаевом враг утратил способность к наступлению и вскоре будет уничтожен - Думская

Общие новости
(1 голосов)

У русских ещё есть возможность бежать. Желательно - куда-то за Урал

Под Николаевом враг утратил способность к наступлению и вскоре будет уничтожен - Думская

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Николаев продолжает держать оборону и не подпускать армию орков на свою землю. По информации журналиста издания "Думская" Георгия Ак-Мурзы, путлеровцы уже обескровлены и не готовы к дальнейшему наступлению.

После нескольких попыток занять Николаев противник откатился к северу. Там по нему было нанесено несколько болезненных ударов, и враг буквально "посыпался". В настоящее время Действующая Армия плотно занимается коммуникациями российского соединения.

"Мои собеседники из наших военных говорят, что группировка агрессора полностью утратила способность к наступательным действиям, деморализована и вскоре будет уничтожена", — цитирует "Думская" слова своего военного корреспондента.

Читайте такжеБоже, яке кончене. На россии вновь заговорили о несуществующих украинских биолабораториях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...