Николаев продолжает держать оборону и не подпускать армию орков на свою землю. По информации журналиста издания "Думская" Георгия Ак-Мурзы, путлеровцы уже обескровлены и не готовы к дальнейшему наступлению.

После нескольких попыток занять Николаев противник откатился к северу. Там по нему было нанесено несколько болезненных ударов, и враг буквально "посыпался". В настоящее время Действующая Армия плотно занимается коммуникациями российского соединения.

"Мои собеседники из наших военных говорят, что группировка агрессора полностью утратила способность к наступательным действиям, деморализована и вскоре будет уничтожена", — цитирует "Думская" слова своего военного корреспондента.