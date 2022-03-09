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Российский пленный: Мы хотим остаться в Украине. Командование дает приказы стрелять по мирным

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Раскаялся

Российский пленный: Мы хотим остаться в Украине. Командование дает приказы стрелять по мирным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Русский, который был украинской армией взят в плен, рассказал, что пока не собирается возвращаться в Мордор. Об этом младший сержан Антон Чеботаревский заявил на специальной пресс-конференции, которую организовал "Интерфакс-Украина".

"Нас в России уже считают мертвыми, потому что на нас приходят похоронки. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы живы. Мы хотим остаться в Украине, хотя бы пока там действует путинский режим. Мы боимся туда возвращаться, потому что из-за президента России мы стали преступниками", - приводит слова пленного "Українська правда".

"Мне дали возможность позвонить родителям, сообщить, что я жив. И когда я позвонил, мне сказали, что на меня пришла похоронка. В РФ я считаюсь мертвым. Если нас захотят обменять, чего мы сами не хотим, нас расстреляют свои же.

Командование различных войск дает приказы стрелять по мирным жителям, городам, где нет военнослужащих. Руководство РФ хочет просто стереть города, людей с лица земли ", - сказал Чеботаревский

Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщало, что военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
09.03.2022 в 19:53
перше ніж відсилати ,спочатку нехай розбудують те що скоти зруйнували,потім нехай відсилають щоб ростріляли їх на очах своїх батьків, хоть якась буде розрада
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