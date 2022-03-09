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Вследствие авианалета на детскую больницу и роддом Мариуполя пострадали 17 человек

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К счастью, без жертв

Вследствие авианалета на детскую больницу и роддом Мариуполя пострадали 17 человек

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Из-за авиационного удара на роддом и детскую больницу Мариуполя пострадали 17 человек. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Среди пострадавших - персонал и роженницы, о пострадавших детях информации пока не поступало. Также на данный момент неизвестно о жертвах.

Напомним, что 9 марта войска фашистской федерации нанесли прямой авиаудар по детской городской больнице и роддому Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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