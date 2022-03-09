Вследствие авианалета на детскую больницу и роддом Мариуполя пострадали 17 человек
К счастью, без жертв
Скріншот з відео
Из-за авиационного удара на роддом и детскую больницу Мариуполя пострадали 17 человек. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Среди пострадавших - персонал и роженницы, о пострадавших детях информации пока не поступало. Также на данный момент неизвестно о жертвах.
Напомним, что 9 марта войска фашистской федерации
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