Вследствие авианалета на детскую больницу и роддом Мариуполя пострадали 17 человек

Из-за авиационного удара на роддом и детскую больницу Мариуполя пострадали 17 человек. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Среди пострадавших - персонал и роженницы, о пострадавших детях информации пока не поступало. Также на данный момент неизвестно о жертвах.