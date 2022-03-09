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Генсек НАТО предупредил рф не препятствовать союзникам оказывать помощь Украине

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Обеспокоенные ситуацией в Украине, но будут защищать каждый клочок земли НАТО

Генсек НАТО предупредил рф не препятствовать союзникам оказывать помощь Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил немощную власть кремля не мешать союзникам Альянса помогать Украине боронить свою независимость.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самозащиту, который закреплен в уставе ООН. Россия - агрессор. Украина - защищается. Если будет совершено нападение на любую страну или территорию НАТО, это означает нападение на каждую из 30 стран НАТО.

Я уверен, что ввх это абсолютно знает. Мы убираем любые намерения о надумывании по этому вопросу и непонимание, что будет защищаться каждый сантиметр территории НАТО.

В Украине идет война, поэтому линии снабжения в середине страны могут быть атакованы. Атака же на теориторию, силы и возможности НАТО будет нападением на само НАТО. Эрефия должна закончить войну, мы будем продолжать поддерживать Украину и продолжать вводить беспрецедентные санкции ", - цитирует Столтенберга CBC .

Напомним, что в кремли угрожали, в том числе странами Балтии, если они будут продолжать поставки оружия в Украину, это может иметь для них последствия.

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В статье: война с Россией
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