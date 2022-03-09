Генсек НАТО предупредил рф не препятствовать союзникам оказывать помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил немощную власть кремля не мешать союзникам Альянса помогать Украине боронить свою независимость.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самозащиту, который закреплен в уставе ООН. Россия - агрессор. Украина - защищается. Если будет совершено нападение на любую страну или территорию НАТО, это означает нападение на каждую из 30 стран НАТО.

Я уверен, что ввх это абсолютно знает. Мы убираем любые намерения о надумывании по этому вопросу и непонимание, что будет защищаться каждый сантиметр территории НАТО.

В Украине идет война, поэтому линии снабжения в середине страны могут быть атакованы. Атака же на теориторию, силы и возможности НАТО будет нападением на само НАТО. Эрефия должна закончить войну, мы будем продолжать поддерживать Украину и продолжать вводить беспрецедентные санкции ", - цитирует Столтенберга CBC .