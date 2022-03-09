Генсек НАТО предупредил рф не препятствовать союзникам оказывать помощь Украине
Обеспокоенные ситуацией в Украине, но будут защищать каждый клочок земли НАТО
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил немощную власть кремля не мешать союзникам Альянса помогать Украине боронить свою независимость.
"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самозащиту, который закреплен в уставе ООН. Россия - агрессор. Украина - защищается. Если будет совершено нападение на любую страну или территорию НАТО, это означает нападение на каждую из 30 стран НАТО.
Я уверен, что ввх это абсолютно знает. Мы убираем любые намерения о надумывании по этому вопросу и непонимание, что будет защищаться каждый сантиметр территории НАТО.
В Украине идет война, поэтому линии снабжения в середине страны могут быть атакованы. Атака же на теориторию, силы и возможности НАТО будет нападением на само НАТО. Эрефия должна закончить войну, мы будем продолжать поддерживать Украину и продолжать вводить беспрецедентные санкции ", - цитирует Столтенберга CBC .
Напомним, что в кремли угрожали, в том числе странами Балтии, если они будут продолжать поставки оружия в Украину, это может иметь для них последствия.
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