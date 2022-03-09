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Арестович - российским террористам: Сейчас, твари, начнётся совсем другая война

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(3 голосов)

Враг будет уничтожен

Арестович - российским террористам: Сейчас, твари, начнётся совсем другая война

Фото: полк Азов

UA-Футбол
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Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович на своей странице в фейсбук обратился к российским террористам. Напомним, что ублюдки сегодня нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе.

"До удара по роддому Мариуполя - это были цветочки. Сейчас, твари, начнётся совсем другая война", - сказал Арестович.

По официальной информации, из-за авианалёта на мариупольские детскую больницу и роддом пострадали 17 человек, среди которых не было детей. Официальные источники пока не сообщали о жертвах.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.03.2022 в 21:02
Я давно казав що цих свиней "вилікує" тільки тотальна різанина...
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