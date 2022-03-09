Арестович - российским террористам: Сейчас, твари, начнётся совсем другая война
Враг будет уничтожен
Фото: полк Азов
Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович на своей странице в фейсбук обратился к российским террористам. Напомним, что ублюдки сегодня нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе.
"До удара по роддому Мариуполя - это были цветочки. Сейчас, твари, начнётся совсем другая война", - сказал Арестович.
По официальной информации, из-за авианалёта на мариупольские детскую больницу и роддом пострадали 17 человек, среди которых не было детей. Официальные источники пока не сообщали о жертвах.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.03.2022 в 21:02
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