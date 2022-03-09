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Штурмовики, вертолёты и ракеты. За две суток было уничтожено минимум восемь воздушных целей

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Держим небо своими силами

Штурмовики, вертолёты и ракеты. За две суток было уничтожено минимум восемь воздушных целей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Средствами ПВО Воздушных сил Вооружённых сил Украины 8-9 марта было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе операции Объединенных сил и на Киевщине.

Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов, также есть подтверждение о двух сбитых крылатых ракетах.

Штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил на различных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники, говорится в заявлении Командования воздушных сил.

По оперативным подсчетам потери вражеской авиатехники с начала войны составляют 56 самолетов и 82 вертолета.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
09.03.2022 в 22:00
Подібне ППО має бути в кожному обл. Центрі, а не дороги вони робили яких уже немає.
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