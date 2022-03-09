Штурмовики, вертолёты и ракеты. За две суток было уничтожено минимум восемь воздушных целей
Держим небо своими силами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Средствами ПВО Воздушных сил Вооружённых сил Украины 8-9 марта было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе операции Объединенных сил и на Киевщине.
Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов, также есть подтверждение о двух сбитых крылатых ракетах.
Штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил на различных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники, говорится в заявлении Командования воздушных сил.
По оперативным подсчетам потери вражеской авиатехники с начала войны составляют 56 самолетов и 82 вертолета.
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