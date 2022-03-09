Житомир и дальше под обстрелом. Авиаудар прошелся в район Бердичевского моста

Российские изверги-оккупанты продолжают придерживаться грязной тактики ночных бомбардировок мирных городов. Вечером девятого марта был нанесен очередной удар по Житомиру. Авиабомбардировка состоялась в районе Бердичевского моста, пишут несколько источников.

В результате авиаудара российских военных повреждена котельная, которая обеспечивает теплом около 30% города, в больницах выбило окна, а также разрушен жилой дом — травмировалась женщина. Об этом сообщил городской голова Сухомлин.

В сети даже появилось видео очередного военного преступления россиян.