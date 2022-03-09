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СМИ: Воевать за Украину приехал сын британского депутата

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СМИ: Воевать за Украину приехал сын британского депутата

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UA-Футбол
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Западное издание Evening Standart сообщает, что в Украину приехал воевать сын британского депутата. Это 30-летний Бен Грант, ранее служивший спецназовцем в Королевской морской пехоте.

Мать Бена Гранта – Хелена Грант, член британского парламента Консервативной партии и советница Бориса Джонсона. Раньше работала министром спорта.

Мотивацией для Гранта стали кадры дома на территории Украины, разбомбленного русскими оккупантами. Англичанин услышал детский плач и не смог сдержаться: "Я подумал: я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что бы я сделал – я пошел бы и дрался. Потом я подумал, что еще мне нужны были бы люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью".

Пехотинец сказал, что вместе с ним в Украину приедут около ста наемников из Великобритании, среди которых высококлассные специалисты военного дела.

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