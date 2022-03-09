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Зеленский подписал закон о праве гражданских украинцев на оружие и защиту от российских оккупантов

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На время военного положения убийство орка преступлением не будет

Зеленский подписал закон о праве гражданских украинцев на оружие и защиту от российских оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины. Закон во время военного положения позволяет гражданским украинцам пользоваться оружием для своей защиты и защиты страны от оккупанта. Убийство российского военного на территории Украины во время военного положения не будет наказываться уголовной ответственностью.

После прекращения или отмены военного положения гражданские украинцы, получившие оружие для самозащиты от оккупантов, должны сдать его в Нацполицию в течение десяти дней.

Зеленский подписал закон о праве гражданских украинцев на оружие и защиту от российских оккупантов - изображение 1Зеленский подписал закон о праве гражданских украинцев на оружие и защиту от российских оккупантов - изображение 2

Закон вступает в силу с момента его подписания.

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