Глава МИД Украины прибыл в Турцию для переговоров с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью (Турция) на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первая официальная встреча высокопоставленных чиновников Украины и россии с начала полномасштабного вторжения путинской армии.

At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 9, 2022

Встреча дипломатов намечена на десятое марта, участие в переговорах также примут посредники из Турции.