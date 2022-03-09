Глава МИД Украины прибыл в Турцию для переговоров с Лавровым
Первая со времен начала войны встреча на уровне главных дипломатов стран
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью (Турция) на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первая официальная встреча высокопоставленных чиновников Украины и россии с начала полномасштабного вторжения путинской армии.
At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 9, 2022
Встреча дипломатов намечена на десятое марта, участие в переговорах также примут посредники из Турции.
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