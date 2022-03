Глава МИД Украины прибыл в Турцию для переговоров с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью (Турция) на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первая официальная встреча высокопоставленных чиновников Украины и россии с начала полномасштабного вторжения путинской армии.

At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine.