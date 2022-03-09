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Глава МИД Украины прибыл в Турцию для переговоров с Лавровым

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Первая со времен начала войны встреча на уровне главных дипломатов стран

Глава МИД Украины прибыл в Турцию для переговоров с Лавровым

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью (Турция) на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первая официальная встреча высокопоставленных чиновников Украины и россии с начала полномасштабного вторжения путинской армии.

Встреча дипломатов намечена на десятое марта, участие в переговорах также примут посредники из Турции.

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В статье: война с Россией
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