Британское издание The Guardian пишет о том, что россия может готовить почву для применения в Украине химического оружия. Об этом свидетельствуют частые использования в риторике пропагандистских месседжей о биологических лабораторий, которые якобы производят на территории Украины биологическое оружие для США.

Также исследователи и разведчики предполагают, что путин из-за провала так называемой "военной операции" может прибегнуть к более жесткому террору в отношении народа Украины. Химическое оружие рассматривается кремлевским карликом как одно из следующих средств в попытке покорить свободную нацию.