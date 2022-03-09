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The Guardian: Россия может сфабриковать повод для применения в Украине химического оружия

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От них можно ожидать чего угодно

The Guardian: Россия может сфабриковать повод для применения в Украине химического оружия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Британское издание The Guardian пишет о том, что россия может готовить почву для применения в Украине химического оружия. Об этом свидетельствуют частые использования в риторике пропагандистских месседжей о биологических лабораторий, которые якобы производят на территории Украины биологическое оружие для США.

Также исследователи и разведчики предполагают, что путин из-за провала так называемой "военной операции" может прибегнуть к более жесткому террору в отношении народа Украины. Химическое оружие рассматривается кремлевским карликом как одно из следующих средств в попытке покорить свободную нацию.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.03.2022 в 23:55
А Європа та НАТО, як завжди, будуть стурбовані.
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