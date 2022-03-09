The Guardian: Россия может сфабриковать повод для применения в Украине химического оружия
От них можно ожидать чего угодно
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Британское издание The Guardian пишет о том, что россия может готовить почву для применения в Украине химического оружия. Об этом свидетельствуют частые использования в риторике пропагандистских месседжей о биологических лабораторий, которые якобы производят на территории Украины биологическое оружие для США.
Также исследователи и разведчики предполагают, что путин из-за провала так называемой "военной операции" может прибегнуть к более жесткому террору в отношении народа Украины. Химическое оружие рассматривается кремлевским карликом как одно из следующих средств в попытке покорить свободную нацию.
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