"Это за пределом зверства". Президент Украины отреагировал на бомбардировку роддома в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и их врагам и партнерам по итогам четырнадцатого дня вторжения российских войск.

Главный месседж президента касался бомбардировок роддома в Мариуполе, в результате которого пострадали семнадцать человек.

"Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Европейцы! Украинцы! Мариупольцы! Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли на нашу землю", - сказал глава государства.

"Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоговорящих? Что это было, денацификация больницы?", – обратился Зеленский к врагу, который, очевидно, не слышит и не имеет ничего человеческого.

Полное обращение Владимира Зеленского: