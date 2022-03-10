УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Это за пределом зверства". Президент Украины отреагировал на бомбардировку роддома в Мариуполе
В тренде

"Это за пределом зверства". Президент Украины отреагировал на бомбардировку роддома в Мариуполе

Общие новости
(1 голосов)

Очередное обращение Владимира Зеленского к Украине и ее врагам

"Это за пределом зверства". Президент Украины отреагировал на бомбардировку роддома в Мариуполе

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и их врагам и партнерам по итогам четырнадцатого дня вторжения российских войск.

Главный месседж президента касался бомбардировок роддома в Мариуполе, в результате которого пострадали семнадцать человек.

"Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Европейцы! Украинцы! Мариупольцы! Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли на нашу землю", - сказал глава государства.

"Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоговорящих? Что это было, денацификация больницы?", – обратился Зеленский к врагу, который, очевидно, не слышит и не имеет ничего человеческого.

Полное обращение Владимира Зеленского:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...