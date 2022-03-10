"Это за пределом зверства". Президент Украины отреагировал на бомбардировку роддома в Мариуполе
Очередное обращение Владимира Зеленского к Украине и ее врагам
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и их врагам и партнерам по итогам четырнадцатого дня вторжения российских войск.
Главный месседж президента касался бомбардировок роддома в Мариуполе, в результате которого пострадали семнадцать человек.
"Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Европейцы! Украинцы! Мариупольцы! Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли на нашу землю", - сказал глава государства.
"Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоговорящих? Что это было, денацификация больницы?", – обратился Зеленский к врагу, который, очевидно, не слышит и не имеет ничего человеческого.
Полное обращение Владимира Зеленского:
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