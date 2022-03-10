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США не одобрят передачу Украине истребителей. Но обещают другое оружие

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(2 голосов)

Уж не знаешь, что и думать

США не одобрят передачу Украине истребителей. Но обещают другое оружие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Соединенные Штаты Америки не согласуют договор о предоставлении Польшей Украине советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, - пишет "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Ранее предполагалось, что Польша предоставит Украине свои истребители, а США снабдят Польшу другой, более новейшей авиатехникой. Однако помешали два фактора: во-первых, сложный процесс логистики; во-вторых, опасения Белого дома по поводу обострения конфронтации и открытой фазы противостояния с россией.

Американцы объяснили свое решение еще и тем, что не видят большого смысла в этих истребителях. Мол, они не повлияют на оборонную способность Украины, поскольку у страны и без них есть несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов. Кроме того, Украина создает достойное сопротивление российской авиации средствами ПВО.

Джон Кирби заявил, что отказ в предоставлении Украине самолетов не означает отказ США помогать Украине. Штаты продолжат поставлять нам оружие, в частности, системы ПВО, ПРО и противотанковые средства.

Также США готовят для Украины и ее соседей, принявших украинских беженцев, финансовую помощь.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2022 в 01:52
Если россиян польские истребители будут сбивать, то они развяжут ядерную войну а если американские системы ПВО и ПРО, то нет. Что-то не так с этими истребителями...
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