США не одобрят передачу Украине истребителей. Но обещают другое оружие

Соединенные Штаты Америки не согласуют договор о предоставлении Польшей Украине советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, - пишет "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Ранее предполагалось, что Польша предоставит Украине свои истребители, а США снабдят Польшу другой, более новейшей авиатехникой. Однако помешали два фактора: во-первых, сложный процесс логистики; во-вторых, опасения Белого дома по поводу обострения конфронтации и открытой фазы противостояния с россией.

Американцы объяснили свое решение еще и тем, что не видят большого смысла в этих истребителях. Мол, они не повлияют на оборонную способность Украины, поскольку у страны и без них есть несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов. Кроме того, Украина создает достойное сопротивление российской авиации средствами ПВО.

Джон Кирби заявил, что отказ в предоставлении Украине самолетов не означает отказ США помогать Украине. Штаты продолжат поставлять нам оружие, в частности, системы ПВО, ПРО и противотанковые средства.

Также США готовят для Украины и ее соседей, принявших украинских беженцев, финансовую помощь.