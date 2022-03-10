Крупнейшая онлайн-платформа для игры в покер PokerStars приостанавливает свою деятельность на территории России. Причины – агрессия против Украины.

Important update: we are suspending all our services in Russia. — PokerStars (@PokerStars) March 9, 2022

Также известно, что ушли с российского рынка и другие платформы для онлайн-игр, а также мировые гиганты по производству и продакшину игровых консолей. В частности, компания Sony.