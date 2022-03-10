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PokerStars приостанавливает свою деятельность на территории россии

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PokerStars приостанавливает свою деятельность на территории россии

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UA-Футбол
Новина українською

Крупнейшая онлайн-платформа для игры в покер PokerStars приостанавливает свою деятельность на территории России. Причины – агрессия против Украины.

Также известно, что ушли с российского рынка и другие платформы для онлайн-игр, а также мировые гиганты по производству и продакшину игровых консолей. В частности, компания Sony.

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В статье: война с Россией
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