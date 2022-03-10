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Оперативная сводка Генштаба ВСУ: РФ не отказывается от планов оцепления Киева

Общие новости
(2 голосов)

Позади четырнадцать дней

Оперативная сводка Генштаба ВСУ: РФ не отказывается от планов оцепления Киева

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Оперативная информация по состоянию на 24.00 09.03.2022 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям.

Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры. Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.

На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка. Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.

Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.

В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2022 в 01:47
Там и лягут все, свинособаки.
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