Оперативная сводка Генштаба ВСУ: РФ не отказывается от планов оцепления Киева
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Оперативная информация по состоянию на 24.00 09.03.2022 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ.
Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям.
Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.
Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры. Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.
На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка. Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.
Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.
В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.
Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
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