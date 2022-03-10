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Госсекретарь США сравнил действия россии в Украине с блокадой Ленинграда

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россия за это заплатит

Госсекретарь США сравнил действия россии в Украине с блокадой Ленинграда

Скріншот з відео

Новина українською

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил фотоблокадного Ленинграда во время Второй мировой войны и нынешнего Мариуполя, в котором российские оккупанты устроили гуманитарную катастрофу.

"Каждый русский знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — написал Блинкен в Twiter, сопроводив пост двумя снимками — с 1942 и 2022-го.

Заметим, что после 14 дней наступления вражеская армия фактически оцепила Мариуполь и целенаправленно наносит артиллерийские обстрелы и бомбардирует город. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства".

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В статье: война с Россией
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