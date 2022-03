Госсекретарь США сравнил действия россии в Украине с блокадой Ленинграда

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил фотоблокадного Ленинграда во время Второй мировой войны и нынешнего Мариуполя, в котором российские оккупанты устроили гуманитарную катастрофу.

"Каждый русский знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — написал Блинкен в Twiter, сопроводив пост двумя снимками — с 1942 и 2022-го.

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH