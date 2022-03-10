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Конгресс США одобрил выделение Украине 13,6 млрд долларов. Слово за Сенатом

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Это реальная помощь

Конгресс США одобрил выделение Украине 13,6 млрд долларов. Слово за Сенатом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Соединенных Штатах Америки принятие государственных решений проходит сложный путь. Накануне президент Джо Байден инициировал срочное выделение помощи Украины в размере 13,6 млрд. долларов. Но это решение должно поддержать обе палаты американского парламента.

Конгресс в ночь на четверг, 10 марта, свое дело сделал – инициативу Джо Байдена поддержал. При этом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что эти 13,6 млрд будут только верхушкой помощи, которую предоставит Запад Украине.

Теперь законопроект должен быть принят верхней палатой – Сенатом. Ожидается, что голосование состоится в ближайшее время, сообщает Reuters.

Отмечено, что помощь Украине предназначена для поддержки Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками и гуманитарной помощи гражданам, в том числе беженцев. Экстренная помощь Украине включена в одобренный Палатой законопроект о государственном финансировании на 1,5 трлн долларов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад подготовит аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины после развязанной россией войны.

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В статье: война с Россией
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