Генштаб ВСУ: Силы обороны Киева находятся в постоянной готовности
Враг не пройдет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную сводку на утро 15-го дня героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
По состоянию на 6:00 10 марта силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.
Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. В Черниговской области, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.
Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи.
На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях на Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области). В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства, сообщает Генштаб ВСУ.
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