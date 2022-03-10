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Шовковский: Если мы сложим оружие, то моя страна перестанет существовать

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Легенда украинского футбола обратился к населению рф

Шовковский: Если мы сложим оружие, то моя страна перестанет существовать

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Легендарный голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский опубликовал эмоциональное обращение к населению россии.

"Русский! Я понимаю, что нечем. Но ведь ты попробуй понять! Ты спрашиваешь, зачем все это мне? За что все эти санкции?

Почему покидают рынок мировые бренды? Почему банки выходят из россии? Почему отменяют визы в страны Европы? Почему курс взлетел в… и это еще не конец?

За что отлучили спорт? Почему ненавидят по всему миру? Почему мы должны страдать за действия власти? А за что страдает наш народ?

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За что ваши захватчики убивают наших детей и родителей? За что расстреливают ни в чем невинных людей, пытающихся убежать от вашего насаждаемого "русского мира"?

Почему украинцы бросают все и убегают на запад, оставляя почти все? Что они сделали не так?

Я отвечу. Именно ты избрал эту преступную власть. Ты дал им возможность управлять всеми процессами в своей стране. Поэтому именно тебе отвечать за их действия.

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Если мы сложим оружие, моя страна перестанет существовать! Если вы сложите оружие, то в моей стране наступит Мир!

Слава Украине. Слава Нации. Слава ВСУ. Слава Украинцам", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

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В статье: Александр Шовковский война с Россией
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