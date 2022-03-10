Гордость за национального производителя. ВИДЕО, как ВСУ уничтожает врага с помощью Стугны
Ни секунды покоя российским оккупантам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сети появилось видео, как украинские военные воюют против российского врага с помощью комплекса Стугна-П. Это украинский противотанковый ракетный комплекс второго поколения, разработанный киевским конструкторским бюро «Луч» в 2011-м году.
Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.
На опубликованном видео украинские воины уничтожают две цели.
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