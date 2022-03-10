Гордость за национального производителя. ВИДЕО, как ВСУ уничтожает врага с помощью Стугны

В сети появилось видео, как украинские военные воюют против российского врага с помощью комплекса Стугна-П. Это украинский противотанковый ракетный комплекс второго поколения, разработанный киевским конструкторским бюро «Луч» в 2011-м году.

Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.

На опубликованном видео украинские воины уничтожают две цели.