Очередные санкции. Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка
Расплата за молчание о войне продолжается
Фото: ФК Зенит
Мэр Луцка Игорь Полищук рассказал, что украинского тренера Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина города. Бывший капитан сборной Украины мало того что не сделал ни одного публичного заявления о нападении россии на Украину, но еще и остался работать в клубе страны-оккупанта.
"На ближайшее заседание сессии горсовета вносим проект решения о лишении Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города Луцка.
Анатолий Тимощук за все время войны не только не сделал ни одного публичного заявления по поводу нападения РФ на Украину, но еще и остался работать в клубе страны-оккупанта", - отметил мэр.
Ранее сообщалось, что Тимощука могут лишить всех титулов, государственных наград и тренерской лицензии в Украине.
Популярное сейчас
- Девяносто минут для Зинченко. Видеообзор матча МанСити – Спортинг
- Матч жизни Бензема. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча
- Реал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- "Конотопская ведьма" на заокеанском ТВ. Американцы в восторге
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО