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Очередные санкции. Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка

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Расплата за молчание о войне продолжается

Очередные санкции. Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка

Фото: ФК Зенит

Новина українською

Мэр Луцка Игорь Полищук рассказал, что украинского тренера Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина города. Бывший капитан сборной Украины мало того что не сделал ни одного публичного заявления о нападении россии на Украину, но еще и остался работать в клубе страны-оккупанта.

"На ближайшее заседание сессии горсовета вносим проект решения о лишении Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города Луцка.

Анатолий Тимощук за все время войны не только не сделал ни одного публичного заявления по поводу нападения РФ на Украину, но еще и остался работать в клубе страны-оккупанта", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Тимощука могут лишить всех титулов, государственных наград и тренерской лицензии в Украине.

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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург) война с Россией
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