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Ночью ВСУ совершили успешную контратаку под Киевом

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Дальше врагу будет еще хуже

Ночью ВСУ совершили успешную контратаку под Киевом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская армия ночью совершила контратаку под Киевом. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил в эфире национального марафона:

"Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны артиллерийские бои. Сейчас там проходят бои. Пока более подробной информации нет".

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Нац. марафон

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