Ночью ВСУ совершили успешную контратаку под Киевом
Дальше врагу будет еще хуже
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская армия ночью совершила контратаку под Киевом. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил в эфире национального марафона:
"Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны артиллерийские бои. Сейчас там проходят бои. Пока более подробной информации нет".
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
Популярное сейчас
- США не одобрят передачу Украине истребителей. Но обещают другое оружие
- Реал Мадрид – ПСЖ. 3:1. Невероятно – видео всех голов
- Житомир и дальше под обстрелом. Авиаудар прошелся в район Бердичевского моста
- Власти Италии арестовали российского имущества на 150 миллионов долларов
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО