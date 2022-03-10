Ночью ВСУ совершили успешную контратаку под Киевом

Украинская армия ночью совершила контратаку под Киевом. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил в эфире национального марафона:

"Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны артиллерийские бои. Сейчас там проходят бои. Пока более подробной информации нет".

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.