Расследователь Bellingcat рассказал, когда закончится война Украины с рф

Расследователь Bellingcat Христо Грозев дал интересное интервью журналистке Алесе Бацман ("Гордон").

"Сложно назвать конкретную дату, вряд ли она будет четкой. Боюсь, что речь зайдет о периоде, когда не будет понятно, закончилась война или нет, хотя кровопролития больше не будет. Это самое важное. Я думаю, что мы приближаемся к этому. Вопрос недели или 10 дней. Позиции рф ослабевают, они это понимают и им будет выгоднее не называть войну законченной, а заморозить ее на подобном этапе".