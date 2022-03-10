Расследователь Bellingcat рассказал, когда закончится война Украины с рф
Победа будет за нами
Бацман
Расследователь Bellingcat Христо Грозев дал интересное интервью журналистке Алесе Бацман ("Гордон").
"Сложно назвать конкретную дату, вряд ли она будет четкой. Боюсь, что речь зайдет о периоде, когда не будет понятно, закончилась война или нет, хотя кровопролития больше не будет. Это самое важное. Я думаю, что мы приближаемся к этому. Вопрос недели или 10 дней. Позиции рф ослабевают, они это понимают и им будет выгоднее не называть войну законченной, а заморозить ее на подобном этапе".
Bellingcat – интернет-издание, которое занимается расследованиями в зонах военных действий, используя метод анализа данных из открытых источников.
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