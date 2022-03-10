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Уже второй день рф терроризирует Мариуполь. Вчера после обстрела детской больницы была убита девочка

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Вопиющий ужас

Уже второй день рф терроризирует Мариуполь. Вчера после обстрела детской больницы была убита девочка

Маріупольська міська рада

Новина українською

На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи). Трое погибли, среди них одна маленькая девочка.

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Напомним, что 9 марта войска фашистской федерации нанесли прямой авиаудар по детской городской больнице и роддому Мариуполя.

По информации украинской прессы, сегодняшнее утро в городе вновь было ужасным. В районе проспекта Строителей российские оккупационные войска обстреляли мариупольцев. Предварительно есть один погибший.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/mariupolrada

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