На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи). Трое погибли, среди них одна маленькая девочка.

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Напомним, что 9 марта войска фашистской федерации нанесли прямой авиаудар по детской городской больнице и роддому Мариуполя.

По информации украинской прессы, сегодняшнее утро в городе вновь было ужасным. В районе проспекта Строителей российские оккупационные войска обстреляли мариупольцев. Предварительно есть один погибший.