15-й день войны. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских оккупантов
24.02 – 10.03
ВСУ
Общие боевые потери противника за время его полномасштабного вторжения в Украины ориентировочно составили:
- личного состава – свыше 12 000 человек;
- танков ‒ 335 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1105 единиц;
- артиллерийских систем – 123 единицы;
- РСЗО – 56 единиц;
- средства ПВО – 29 единиц;
- самолетов – 49;
- вертолетов – 81;
- автомобильной техники – 526;
- корабли/катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление.
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Источник:ВСУ
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