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15-й день войны. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских оккупантов

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

24.02 – 10.03

15-й день войны. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских оккупантов

ВСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника за время его полномасштабного вторжения в Украины ориентировочно составили:

  • личного состава – свыше 12 000 человек;
  • танков ‒ 335 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1105 единиц;
  • артиллерийских систем – 123 единицы;
  • РСЗО – 56 единиц;
  • средства ПВО – 29 единиц;
  • самолетов – 49;
  • вертолетов – 81;
  • автомобильной техники – 526;
  • корабли/катера – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВСУ

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