Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили актуальную информацию о гуманитарных коридорах
Они отвечают за это направление
ОП
10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:
- Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Краснополье – Полтава: Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
Эвакуация осуществляется на автобусах, возможно движение в колонне частным автотранспортом. Также эвакуация проводится по маршрутам:
- Изюм – Лозовая
- Мариуполь – Запорожье
- Волноваха – Покровск
- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев
Эвакуация будет производиться автобусами, она бесплатная. Водителей на собственном транспорте просят забирать с собой максимальное количество людей.
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Источник:ВРУ
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