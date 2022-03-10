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Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили актуальную информацию о гуманитарных коридорах

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Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили актуальную информацию о гуманитарных коридорах

ОП

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10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

  • Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Краснополье – Полтава: Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Эвакуация осуществляется на автобусах, возможно движение в колонне частным автотранспортом. Также эвакуация проводится по маршрутам:

  • Изюм – Лозовая
  • Мариуполь – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев
Читайте также15-й день войны. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских оккупантов

Эвакуация будет производиться автобусами, она бесплатная. Водителей на собственном транспорте просят забирать с собой максимальное количество людей.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук Кирилл Тимошенко
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Источник:
ВРУ

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