Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили актуальную информацию о гуманитарных коридорах

10 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Краснополье – Полтава: Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Эвакуация осуществляется на автобусах, возможно движение в колонне частным автотранспортом. Также эвакуация проводится по маршрутам:

Изюм – Лозовая

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев

Эвакуация будет производиться автобусами, она бесплатная. Водителей на собственном транспорте просят забирать с собой максимальное количество людей.