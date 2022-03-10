УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Палата представителей США согласовала предоставление Украине 13,6 миллиарда долларов помощи
В тренде

Палата представителей США согласовала предоставление Украине 13,6 миллиарда долларов помощи

Общие новости
(2 голосов)

Лишними не будут

Палата представителей США согласовала предоставление Украине 13,6 миллиарда долларов помощи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Палата представителей США проголосовала за принятие масштабного законопроекта о государственном финансировании. Он предусматривает крайне необходимую помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов, поскольку страна борется против вторжения россии.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат, который намерен сделать это до полуночи 11-го марта.

Денежные средства предусматривают военную и гуманитарную помощь Украине и ее восточноевропейским союзникам в ответ на вторжение российских войск в Украину, которое длится уже третью неделю.

Напомним, накануне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о первом пакете финансирования для поддержки постоянства Украины в размере 2 миллиарда евро, а Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере 1,4 миллиарда долларов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...