Палата представителей США согласовала предоставление Украине 13,6 миллиарда долларов помощи

Палата представителей США проголосовала за принятие масштабного законопроекта о государственном финансировании. Он предусматривает крайне необходимую помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов, поскольку страна борется против вторжения россии.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат, который намерен сделать это до полуночи 11-го марта.

Денежные средства предусматривают военную и гуманитарную помощь Украине и ее восточноевропейским союзникам в ответ на вторжение российских войск в Украину, которое длится уже третью неделю.

Напомним, накануне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о первом пакете финансирования для поддержки постоянства Украины в размере 2 миллиарда евро, а Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере 1,4 миллиарда долларов.