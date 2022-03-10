Палата представителей США согласовала предоставление Украине 13,6 миллиарда долларов помощи
Лишними не будут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Палата представителей США проголосовала за принятие масштабного законопроекта о государственном финансировании. Он предусматривает крайне необходимую помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов, поскольку страна борется против вторжения россии.
Теперь документ должен рассмотреть Сенат, который намерен сделать это до полуночи 11-го марта.
Денежные средства предусматривают военную и гуманитарную помощь Украине и ее восточноевропейским союзникам в ответ на вторжение российских войск в Украину, которое длится уже третью неделю.
Напомним, накануне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о первом пакете финансирования для поддержки постоянства Украины в размере 2 миллиарда евро, а Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере 1,4 миллиарда долларов.
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