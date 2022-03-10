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Пусть блогеры поблагодарят фюрера. YouTube приостановил все функции монетизации на россии

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Также есть ограничения по Google Play

Пусть блогеры поблагодарят фюрера. YouTube приостановил все функции монетизации на россии

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

На территории страны-агрессора широкую популярность приобрела профессия YouTube-блогера. Сообщество даже называли "цветом нации", прогрессивным обществом, которое, однако, во время преступлений своей власти против детей и беременных женщин Украины остается, как и все остальные россияне, аморфными. Вот и получите: санкции в ответ на агрессию россии непосредственно коснутся блогеров – YouTube приостановил все способы монетизации контента.

Это означает, что отменены подписка на YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчаты, суперстикеры и продажи мерчей. Теперь авторы YouTube не смогут получать доход от просмотров на территории россии. Монетизоваться будут только просмотры из-за границы.

Также Украина добилась успеха в ограничении функций Google Play на россии. Оккупанты смогут загружать только бесплатные приложения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С 9 марта на россии стал недоступен сервис Apple Pay.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВРУ

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