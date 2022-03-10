Пусть блогеры поблагодарят фюрера. YouTube приостановил все функции монетизации на россии

На территории страны-агрессора широкую популярность приобрела профессия YouTube-блогера. Сообщество даже называли "цветом нации", прогрессивным обществом, которое, однако, во время преступлений своей власти против детей и беременных женщин Украины остается, как и все остальные россияне, аморфными. Вот и получите: санкции в ответ на агрессию россии непосредственно коснутся блогеров – YouTube приостановил все способы монетизации контента.

Это означает, что отменены подписка на YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчаты, суперстикеры и продажи мерчей. Теперь авторы YouTube не смогут получать доход от просмотров на территории россии. Монетизоваться будут только просмотры из-за границы.

Также Украина добилась успеха в ограничении функций Google Play на россии. Оккупанты смогут загружать только бесплатные приложения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С 9 марта на россии стал недоступен сервис Apple Pay.