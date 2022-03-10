Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке
Наглядно покажем
Getty Images / Global Images Ukraine
Опубликован результат работы украинской армии в Броварском районе. От техники оккупантов осталась исключительно груда горящего металла.
Также есть видео с уничтожением российских танков возле Бородянки Киевской области, на дороге была нейтрализована колонна техники.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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