Ювелирная работа. Как украинские военные разобрались с оккупантами в Броварском районе и Бородянке

Опубликован результат работы украинской армии в Броварском районе. От техники оккупантов осталась исключительно груда горящего металла.

Также есть видео с уничтожением российских танков возле Бородянки Киевской области, на дороге была нейтрализована колонна техники.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.