Надо пробовать говорить. В Турции начались переговоры между главами МИД Украины и россии
Пусть остановят огонь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину состоялись три встречи дипломатических делегаций, которые, впрочем, не принесли особых результатов. Сегодня, десятого марта, впервые после вторжения состоялась встреча двух глав Дипломатических ведомств стран. В Турции, при посредничестве этой страны, началась встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
Ранее главный украинский дипломат заявлял, что не возлагает больших надежд на эти переговоры, но готов говорить с Лавровым, если тот отойдет от стандартных пропагандистских акцентов Кремля. Результаты встречи будут известны позже.
фото - Ukraine NOW
Популярное сейчас
- США не одобрят передачу Украине истребителей. Но обещают другое оружие
- ЛЧ. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Бензема даже круче Мбаппе
- Реал Мадрид – ПСЖ. 3:1. Невероятно – видео всех голов
- Козловский - про Тимощука: Не так страшны московские вши, как украинские гниды
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО