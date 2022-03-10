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Надо пробовать говорить. В Турции начались переговоры между главами МИД Украины и россии

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Пусть остановят огонь

Надо пробовать говорить. В Турции начались переговоры между главами МИД Украины и россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину состоялись три встречи дипломатических делегаций, которые, впрочем, не принесли особых результатов. Сегодня, десятого марта, впервые после вторжения состоялась встреча двух глав Дипломатических ведомств стран. В Турции, при посредничестве этой страны, началась встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Ранее главный украинский дипломат заявлял, что не возлагает больших надежд на эти переговоры, но готов говорить с Лавровым, если тот отойдет от стандартных пропагандистских акцентов Кремля. Результаты встречи будут известны позже.

Надо пробовать говорить. В Турции начались переговоры между главами МИД Украины и россии - изображение 1

фото - Ukraine NOW

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В статье: война с Россией
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