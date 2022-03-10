Надо пробовать говорить. В Турции начались переговоры между главами МИД Украины и россии

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину состоялись три встречи дипломатических делегаций, которые, впрочем, не принесли особых результатов. Сегодня, десятого марта, впервые после вторжения состоялась встреча двух глав Дипломатических ведомств стран. В Турции, при посредничестве этой страны, началась встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Ранее главный украинский дипломат заявлял, что не возлагает больших надежд на эти переговоры, но готов говорить с Лавровым, если тот отойдет от стандартных пропагандистских акцентов Кремля. Результаты встречи будут известны позже.

фото - Ukraine NOW