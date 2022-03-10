Алиев: Благодаря помощи волонтерам, все наши солдаты сыты и одеты
Украинский народ очень дружный и сплоченный
Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев, который взял оружие в руки для защиты страны от российско-фашистских войск, рассказал об атмосфере в территориальной обороне Киева.
"Я уже говорил, что у нас дружный и сплочённый не только коллектив, а и весь народ. И хочу сказать тем людям, тем волонтерам, которые помогают армии: всего очень много и хватает.
Они очень много привозят еды, одежды и всего необходимого. Солдаты все сыты, одеты и обуты. Самое главное - это вставать и защищать нашу страну", - сказал Алиев.
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Источник:ТК Футбол
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