Алиев: Благодаря помощи волонтерам, все наши солдаты сыты и одеты

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев, который взял оружие в руки для защиты страны от российско-фашистских войск, рассказал об атмосфере в территориальной обороне Киева.

"Я уже говорил, что у нас дружный и сплочённый не только коллектив, а и весь народ. И хочу сказать тем людям, тем волонтерам, которые помогают армии: всего очень много и хватает.

Они очень много привозят еды, одежды и всего необходимого. Солдаты все сыты, одеты и обуты. Самое главное - это вставать и защищать нашу страну", - сказал Алиев.