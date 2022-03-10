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россия добровольно вышла из Совета Европы

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Правильный шаг

россия добровольно вышла из Совета Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Страна-агрессор россия добровольно вышла из Совета Европы. Это значит, что россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Страна полностью скатывается к диктатуре и авторитаризму. Права и свободы человека там чужды.

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В статье: война с Россией
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