россия добровольно вышла из Совета Европы
Правильный шаг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Страна-агрессор россия добровольно вышла из Совета Европы. Это значит, что россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.
Страна полностью скатывается к диктатуре и авторитаризму. Права и свободы человека там чужды.
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