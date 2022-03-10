Экс-жена Тимощука: Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает украинских детей

Экс-жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обратилась к своему бывшему мужу, который не сделал ни одного публичного заявления о нападении россии на Украину, и при этом остался еще работать в клубе страны-оккупанта.

"Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои, украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними! Каждый день ты убиваешь украинских детей. Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и шлюх. Когда разводишь там бизнесы и свои шавермы. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей!

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