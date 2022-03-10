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На россии утверждают, что Кулеба и лавров будут обсуждать возможную встречу Зеленского с путиным

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Для бункерного это страшный сон

На россии утверждают, что Кулеба и лавров будут обсуждать возможную встречу Зеленского с путиным

фото - Ukraine NOW

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Пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков заявил российским СМИ, что одной из тем, которые на дипломатической встрече обсуждают министры двух стран Дмитрий Кулеба и сергей лавров, будет возможная встреча между президентами воюющих стран Владимира Зеленского и владимира путина.

Песков заявил, что с предложением встречи на москву уже несколько раз выходил Киев. О результатах переговоров Кулебы и лаврова пока неизвестно.

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В статье: война с Россией
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