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Ликвидирован командир полка оккупанта полковник Захаров

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Не первый и не последний

Ликвидирован командир полка оккупанта полковник Захаров

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Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальоно-тактическая группа 6-го танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров.

В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии вынуждены были отступить и перейти к обороне, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Михайло Моцний (Тернопіль)
10.03.2022 в 12:42
москалі прокляті геть додому
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