Ликвидирован командир полка оккупанта полковник Захаров

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальоно-тактическая группа 6-го танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров.

В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии вынуждены были отступить и перейти к обороне, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.