УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В свободный Киев: В Вильнюсе появился новый дорожный знак
В тренде

В свободный Киев: В Вильнюсе появился новый дорожный знак

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Креативно

В свободный Киев: В Вильнюсе появился новый дорожный знак

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Мэр столицы Литвы Ремигиус Шимашюс опубликовал в Facebook фото дорожного знака. Теперь из Вильнюса можно найти направление в свободный Киев и оккупированный Минск.

В свободный Киев: В Вильнюсе появился новый дорожный знак - изображение 1

"779 км до свободного Киева. Минск (временно оккупированный Кремлем) расположен в 187-ти километрах. Соседи-белорусы, раскройте глаза", – говорится в подписи к фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...