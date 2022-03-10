В свободный Киев: В Вильнюсе появился новый дорожный знак

Мэр столицы Литвы Ремигиус Шимашюс опубликовал в Facebook фото дорожного знака. Теперь из Вильнюса можно найти направление в свободный Киев и оккупированный Минск.

"779 км до свободного Киева. Минск (временно оккупированный Кремлем) расположен в 187-ти километрах. Соседи-белорусы, раскройте глаза", – говорится в подписи к фото.