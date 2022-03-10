УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лукашенко отправит "белорусских специалистов" на захваченную армией рф ЧАЭС
В тренде

Лукашенко отправит "белорусских специалистов" на захваченную армией рф ЧАЭС

Общие новости
(2 голосов)

Картофельный вампир имитирует деятельность

Лукашенко отправит "белорусских специалистов" на захваченную армией рф ЧАЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Беларуси сообщил, что сейчас на Чернобыльской АЭС задействованы резервные мощности, однако их срок ограничен. Чтобы обеспечить энергоснабжение станции, туда были направлены "белорусские специалисты". Александр Лукашенко заявил:

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции ЧАЭС подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность станции. Надо предусмотреть все варианты".

Также диктатор приказал своим военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины".

Читайте такжеЧАЭС полностью обесточена из-за действий оккупантов, город Славутич тоже без света
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Лукашенко ЧАЭС
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БЕЛТА

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...