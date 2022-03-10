Лукашенко отправит "белорусских специалистов" на захваченную армией рф ЧАЭС

Президент Беларуси сообщил, что сейчас на Чернобыльской АЭС задействованы резервные мощности, однако их срок ограничен. Чтобы обеспечить энергоснабжение станции, туда были направлены "белорусские специалисты". Александр Лукашенко заявил:

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции ЧАЭС подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность станции. Надо предусмотреть все варианты".

Также диктатор приказал своим военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины".