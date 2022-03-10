Лукашенко отправит "белорусских специалистов" на захваченную армией рф ЧАЭС
Картофельный вампир имитирует деятельность
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Президент Беларуси сообщил, что сейчас на Чернобыльской АЭС задействованы резервные мощности, однако их срок ограничен. Чтобы обеспечить энергоснабжение станции, туда были направлены "белорусские специалисты". Александр Лукашенко заявил:
"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции ЧАЭС подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность станции. Надо предусмотреть все варианты".
Также диктатор приказал своим военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины".
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