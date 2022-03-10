Кулеба после переговоров с лавровым: россия согласна прекратить огонь только при условии выполнения Киевом условий путина
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Турции закончилась встреча главных дипломатов Украины и россии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с лавровым были сложными, они продолжались около полутора часов. Главной задачей Кулебы были две темы: создание гуманитарных коридоров и 24-часовое перемирие для решения гуманитарных вопросов.
Однако успехов переговоры не дали. Как заявил Кулеба на пресс-конференции, лавров вызвался доложить верховному руководству о необходимости создания гуманитарных коридоров. Что касается прекращения огня, Кулеба отметил:
"Мы не можем остановить войну, если страна-агрессор не хочет этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня возможно, если Украина выполнит условия путина. Однако Украина не сдается. Мы будем искать дипломатические решения, а пока это не достигнуто, будем защищать людей от российской агрессии".
Также Министр заявил, что готов и дальше вести переговоры с лавровым, но нужно, чтобы российская сторона отказалась от ультиматумов и пропагандистских месседжей.
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