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Голодные орки. Как солдаты армии рф забегают в дворы украинских домов и воруют кур в мешки

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Зеркало русского общества

Голодные орки. Как солдаты армии рф забегают в дворы украинских домов и воруют кур в мешки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Солдаты армии рф проникли в один из дворов украинского дома и украли прямо в мешки… кур. В Сети уже тотально поиздевались над оккупантами, назвав действия агрессоров-мародеров "куриной денацификацией".

На фрагменте видно, как российские солдаты несколько минут бегают по чужому двору и бьют палками кур, запихивая их в мешок.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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