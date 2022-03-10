Голодные орки. Как солдаты армии рф забегают в дворы украинских домов и воруют кур в мешки
Зеркало русского общества
Getty Images / Global Images Ukraine
Солдаты армии рф проникли в один из дворов украинского дома и украли прямо в мешки… кур. В Сети уже тотально поиздевались над оккупантами, назвав действия агрессоров-мародеров "куриной денацификацией".
На фрагменте видно, как российские солдаты несколько минут бегают по чужому двору и бьют палками кур, запихивая их в мешок.
День 0: мобилизовали армию, собрали лучшую технику, приготовились взять Киев за 3 дня— Георгий Албуров (@alburov) March 9, 2022
День 14: солдаты таскают кур по огородам https://t.co/o4EJpUgpoz
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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