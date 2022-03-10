СМИ: Китай отказался предоставлять запчасти для самолетов российской авиации
От путина отворачивается его последний сильный друг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает корреспондент РБК, Китай отказывается предоставлять российской федерации запасные части для ее самолетов. Об этом заявил в ходе конференции по техническому обслуживанию самолетов начальник управления поддержки летной пригодности воздушных судов росавиации Валерий Кудинов.
Китай долго держал нейтральную позицию по поводу нападения россии на Украину, но в последнее время наблюдается тенденция отворачивания Китая от путинской империи. Как отмечают эксперты, для Китая выгодна экономическая слабость российской федерации и ее обесценивание на мировом рынке.
Также издание Blooberg ранее писало о том, что Китай прилагает усилия для приобретения или увеличения своей доли в российских энергетических и сырьевых компаниях.
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