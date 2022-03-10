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СМИ: Китай отказался предоставлять запчасти для самолетов российской авиации

Общие новости
(2 голосов)

От путина отворачивается его последний сильный друг

СМИ: Китай отказался предоставлять запчасти для самолетов российской авиации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как передает корреспондент РБК, Китай отказывается предоставлять российской федерации запасные части для ее самолетов. Об этом заявил в ходе конференции по техническому обслуживанию самолетов начальник управления поддержки летной пригодности воздушных судов росавиации Валерий Кудинов.

Китай долго держал нейтральную позицию по поводу нападения россии на Украину, но в последнее время наблюдается тенденция отворачивания Китая от путинской империи. Как отмечают эксперты, для Китая выгодна экономическая слабость российской федерации и ее обесценивание на мировом рынке.

Также издание Blooberg ранее писало о том, что Китай прилагает усилия для приобретения или увеличения своей доли в российских энергетических и сырьевых компаниях.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2022 в 13:57
Медленно у китайцев глаза открываются...
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can (Торонто, Львов)
10.03.2022 в 13:09
Вот как выглядит полный пиСдец!
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