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Арестович: Армия рф перешла к сирийскому сценарию, чтобы принести страдания гражданскому населению

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Новый брифинг Алексея

Арестович: Армия рф перешла к сирийскому сценарию, чтобы принести страдания гражданскому населению

ОП

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Основные тезисы дневного обращения Алексея Арестовича – советника главы Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны:

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"Цель врага – террором мирного населения заставить украинцев обвинить украинское руководство в бездействии. Но "не все зависит от одной стороны".

"После вчерашней атаки на роддом стало окончательно понятно, что российская армия перешла к т.н. "сирийскому варианту", т.е. окружению и террору больших и маленьких городов, чтобы принести страдания гражданскому населению".

"На данный момент наиболее ожесточенные боевые действия ведутся в Мариуполе, Харькове, Ахтырке и Николаеве".

"Каждый день есть попытки установить гуманитарные коридоры, сегодня они заработают, но пока противник срывает эвакуацию из Мариуполя, делая это осознанно. Руководство страны сделает все, чтобы эвакуировать людей оттуда".

"За прошлые сутки ВСУ нанесли не менее 7 мощных ударов по противнику, уничтожено 2 командира полка ВС РФ. Это произошло в направлениях Броваров, Изюма, Николаева, Никополя и Кривого Рога, куда враг направил отдельные батальонные группы".

"ВСУ взяли населенный пункт Дергачи под Харьковом, таким образом, обрезав коммуникацию между северной группировкой российских войск под Харьковом и той, что осталась в Изюме. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по армии РФ. Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация будет меняться в пользу Украины".

"Касаемо гуманитарной ситуации в захваченных городах: для ее обеспечения прилагаются все усилия, необходимо физическое уничтожение врага на поле боя".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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