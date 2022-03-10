92% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нынешнее нападение российской федерации

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала итоги нового опроса. Согласно ему, 92 процента украинцев верят в победу своей страны над армией россии. Каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не обладают такой уверенностью. Вера в победу во всех регионах страны.

57% считают, что Украина сможет победить в войне с россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим через неделю, 39% - через несколько недель. Еще 18% считают, что война будет продолжаться несколько месяцев, только 9% думают, что война закончится через полгода или год.

Абсолютное большинство (97%) опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время.

Также 80% украинцев принимают участие в войне с россией: как защитники, волонтеры помогают финансово или информационно.