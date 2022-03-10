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Генштаб ВСУ: Враг остановлен по всем направлениям

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Генштаб ВСУ: Враг остановлен по всем направлениям

фото - офіційний сайт ЗСУ

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Самая свежая информация о российском вторжении от Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Идут пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада. Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден.

На Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.

В Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.

Во всех направлениях ПРОТИВНИК ОСТАНОВЕН Силами обороны Украины, успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции.

Как особенность, враг с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительны!

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В статье: война с Россией
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