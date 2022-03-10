Зеленский: Мы не стали рабами и никогда не станем
Слава Україні!
Getty Images / Global Images Ukraine
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского в 15-й день войны.
"Тема Мариуполя была у них на ток-шоу, но ни слова правды они не сказали. Россиянам солгали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели националисты... Они лгут уверенно, как и всегда".
"Мы обороняем наше государство уже 15-й день. Мы устояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем присоединившимся к защите мы не стали рабами. И никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба".
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