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Зеленский: Мы не стали рабами и никогда не станем

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Слава Україні!

Зеленский: Мы не стали рабами и никогда не станем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского в 15-й день войны.

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"Тема Мариуполя была у них на ток-шоу, но ни слова правды они не сказали. Россиянам солгали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели националисты... Они лгут уверенно, как и всегда".

"Мы обороняем наше государство уже 15-й день. Мы устояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем присоединившимся к защите мы не стали рабами. И никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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