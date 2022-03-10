Зеленский: Мы не стали рабами и никогда не станем

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского в 15-й день войны.

"Тема Мариуполя была у них на ток-шоу, но ни слова правды они не сказали. Россиянам солгали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели националисты... Они лгут уверенно, как и всегда".