С сине-желтым флагом на сцене под овации. Актер, известный по роли Шерлока, трогательно поддержал Украину
Спасибо
фото - Tibrina Hobson
Английский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса, трогательно поддержал Украину при получении награды на состоявшемся в Санта-Барбаре кинофестивале.
"Шерлок" после получения награды попросил украинское флаг с трезубцем, вместе с которым под аплодисменты зрителей позировал перед камерами.
Правда на нашей стороне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной россии готов защищать с оружием украинский Херсон
- Расследователь Bellingcat рассказал, когда закончится война Украины с рф
- Очередные санкции. Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...