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С сине-желтым флагом на сцене под овации. Актер, известный по роли Шерлока, трогательно поддержал Украину

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С сине-желтым флагом на сцене под овации. Актер, известный по роли Шерлока, трогательно поддержал Украину

фото - Tibrina Hobson

UA-Футбол
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Английский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса, трогательно поддержал Украину при получении награды на состоявшемся в Санта-Барбаре кинофестивале.

"Шерлок" после получения награды попросил украинское флаг с трезубцем, вместе с которым под аплодисменты зрителей позировал перед камерами.

Правда на нашей стороне.

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В статье: война с Россией
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