Легенда Динамо: Горжусь теми людьми, которые сейчас защищают Украину

Легендарный футболист киевского "Динамо" Сергей Балтача, работающий в Англии, поделился своими мыслями в связи с войной россии против Украины.

"Последние семь дней я спал рядом с телевизором. Просыпаюсь каждый час – в три, четыре, пять утра – чтобы посмотреть новости и посмотреть, что произошло. Разговариваю с семьей, братом в Киеве. Ему и его жене 67 лет, он не хочет уезжать из Киева, хочет встретить врагов, если они идут убивать, если они хотят сразиться, он даст отпор, он готов… Его младшая дочь уехала.

В Киеве много моих друзей, ранее игравших со мной, бывших профессиональных игроков. Некоторые из них взяли в руки оружие, потому они тоже готовы бороться. Каждый раз, когда я звоню своему брату, он так меня ободряет, я не могу в это поверить. Он говорит: "Не волнуйся, все будет хорошо. Если нам нужно будет бороться, мы будем, мы не собираемся сдаваться". Я очень горжусь этими людьми.

Это эмоционально. Честно говоря, я опустошен, когда начинаю говорить об Украине и ее народе. Это сложно и очень эмоционально. Не представляю, как там тяжело. Мой брат и мои друзья так ободряют меня, что я не могу в это поверить. Их храбрость невероятна. Я действительно не могу уснуть. Вы пытаетесь помочь, как-то поддержать. Один из способов помочь для болельщиков "Чарльтона" – финансово. Это возможность помочь украинцам. По-моему, Украина борется не только за свободу Украины, но и за свободу каждого, потому что путин очень опасный парень.

Я приехал в Англию со своей семьей на два года, но мы до сих пор здесь. Мы граждане Великобритании, мы любим эту страну, мы любим людей, здесь выросли мои дети и внуки. Украина – еще одна страна очень хороших людей. 1990 Украина стала независимой, и за это сейчас борется народ. Они борются за свободу, за то, чтобы быть частью европейского общества", - подытожил Балтача.