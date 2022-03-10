Мэр Киева сообщил, что каждый второй покинул город из-за войны
Но столица остается крепостью
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального теле- и радиомарафона рассказал о том, что около двух миллионов человек покинули город со времени начала российской агрессии. Однако столица стала крепостью.
"Ключевая цель россиян – это захватить Киев… окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом наступать и свергнуть власть. Планы их не воплощаются в жизнь, благодаря нашим ребятам. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут ожесточенные бои, – наши ребята срывают все планы оцепить Киев.
По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится в Киеве. Тем не менее, Киев сейчас превратился в крепость", - цитирует Кличко "Украинская Правда".
Напомним, что оккупанты уже четырнадцатый день подряд не оставляют попыток оцепить и захватить Киев. Идут наступления и в других направлениях, но больших успехов у россиян нет.
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