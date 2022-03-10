УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мэр Киева сообщил, что каждый второй покинул город из-за войны
В тренде

Мэр Киева сообщил, что каждый второй покинул город из-за войны

Общие новости
(1 голосов)

Но столица остается крепостью

Мэр Киева сообщил, что каждый второй покинул город из-за войны

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального теле- и радиомарафона рассказал о том, что около двух миллионов человек покинули город со времени начала российской агрессии. Однако столица стала крепостью.

"Ключевая цель россиян – это захватить Киев… окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом наступать и свергнуть власть. Планы их не воплощаются в жизнь, благодаря нашим ребятам. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут ожесточенные бои, – наши ребята срывают все планы оцепить Киев.

По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится в Киеве. Тем не менее, Киев сейчас превратился в крепость", - цитирует Кличко "Украинская Правда".

Напомним, что оккупанты уже четырнадцатый день подряд не оставляют попыток оцепить и захватить Киев. Идут наступления и в других направлениях, но больших успехов у россиян нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...