Мэр Киева сообщил, что каждый второй покинул город из-за войны

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального теле- и радиомарафона рассказал о том, что около двух миллионов человек покинули город со времени начала российской агрессии. Однако столица стала крепостью.

"Ключевая цель россиян – это захватить Киев… окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом наступать и свергнуть власть. Планы их не воплощаются в жизнь, благодаря нашим ребятам. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут ожесточенные бои, – наши ребята срывают все планы оцепить Киев.

По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится в Киеве. Тем не менее, Киев сейчас превратился в крепость", - цитирует Кличко "Украинская Правда".

Напомним, что оккупанты уже четырнадцатый день подряд не оставляют попыток оцепить и захватить Киев. Идут наступления и в других направлениях, но больших успехов у россиян нет.