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Почти две тысячи людей эвакуированы из Изюма

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Также сейчас проходит эвакуация из Сум

Почти две тысячи людей эвакуированы из Изюма

Фото: t.me/kt20220224

UA-Футбол
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Около двух тысяч человек эвакуированы на 44 автобусах из города Изюм Харьковской области. Об этом сообщает заместитель руководителя офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграмм-канале.

Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра. В обратном направлении доставлено гуманитарный груз с продуктами питания и вещами первой необходимости.

Также в эти минуты уже разгружены гуманитарный груз в Сумах и происходит размещение в эвакуационных автобусах перед отправлением.

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В статье: война с Россией
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