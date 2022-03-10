Почти две тысячи людей эвакуированы из Изюма
Также сейчас проходит эвакуация из Сум
Фото: t.me/kt20220224
Около двух тысяч человек эвакуированы на 44 автобусах из города Изюм Харьковской области. Об этом сообщает заместитель руководителя офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграмм-канале.
Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра. В обратном направлении доставлено гуманитарный груз с продуктами питания и вещами первой необходимости.
Также в эти минуты уже разгружены гуманитарный груз в Сумах и происходит размещение в эвакуационных автобусах перед отправлением.
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