Две ракеты прилетело в аэропорт Кривой Рог
Горожан просят серьёзнее относиться к сообщениям о воздушной тревоге
Фото: фейсбук-сторінка Олександра Вілкула
Оккупант запустил две ракеты в международный аэропорт Кривого Рога, который находится в Лозоватке. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул на своей странице в фейсбуке.
"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали.
Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты) чтобы проследовать в укрытие", - написал Вилкул.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве
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