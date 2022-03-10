Две ракеты прилетело в аэропорт Кривой Рог

Оккупант запустил две ракеты в международный аэропорт Кривого Рога, который находится в Лозоватке. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул на своей странице в фейсбуке.

"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали.

Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты) чтобы проследовать в укрытие", - написал Вилкул.