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Две ракеты прилетело в аэропорт Кривой Рог

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Горожан просят серьёзнее относиться к сообщениям о воздушной тревоге

Две ракеты прилетело в аэропорт Кривой Рог

Фото: фейсбук-сторінка Олександра Вілкула

UA-Футбол
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Оккупант запустил две ракеты в международный аэропорт Кривого Рога, который находится в Лозоватке. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул на своей странице в фейсбуке.

"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали.

Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заблаговременно и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты) чтобы проследовать в укрытие", - написал Вилкул.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве готовятся создать "зеленый коридор" для врага, который застрял между областным центром и Херсоном без желания идти в атаку на верную смерть.

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В статье: война с Россией
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